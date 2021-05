André Marques é picado por vespa em gravação de No Limite: ‘dói pra cara***

Um seguidor, então, alertou André: “Mais conhecido aqui no Ceará como besouro do cão. Isso dá até febre em algumas vezes”, disse.

André Marques foi picado por uma vespa durante as gravações do ‘No Limite’. O apresentador mostrou o inseto no Instagram e falou sobre a dor.

