Âncora da Globo se afasta de jornal após sintomas de síndrome de burnout

A jornalista sofreu com a pressão dos tempos de pandemia, com muitos casos pesados diariamente. Ainda conforme a publicação, Jéssica precisa brigar com a audiência do “Balanço Geral” na Bahia, o que aumenta a pressão por números.

A âncora da Globo na Bahia, Jéssica Senra, precisou se afastar da bancada do Bahia Meio-Dia, equivalente ao JAM1 em Manaus, ao ser diagnosticada com síndrome de burnout.

