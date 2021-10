Ana Maria Braga sofre queda e não apresenta Mais Você nesta segunda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga, 72, sofreu uma queda em casa no fim de semana e não pôde apresentar o Mais Você na manhã desta segunda (25). Ela foi substituída por Fabrício Battaglini e Talitha Morete.

"A Ana levou um tombo em casa ontem [no domingo]. Ela está se recuperando e está bem", disse Battaglini logo no início da atração. Segundo Morete, a apresentadora caiu na cozinha e bateu a cabeça. Ela foi encaminhada ao Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde segue internada em observação.

Battaglini completou que não teve nenhuma fratura, mas fez uma tomografia e o médico achou melhor mantê-la hospitalizada. "Queda são comuns em qualquer fase da vida. A Ana não fraturou nada nem se cortou, mas era preciso um exame mais minucioso, então ela fez uma tomografia", disse ele.

No último dia 18, Ana Maria Braga comemorou 22 anos do Mais Você. "É uma história diária que a gente tem junto. Não só minha e da minha equipe, mas de você principalmente", disse ela na ocasião.

Em outro trecho, a apresentadora rememorou alguns momentos da trajetória da atração, dentre eles a presença de Tom Veiga, o Louro José, que morreu em 1º de novembro do ano passado.

"E quando a gente vê aquelas imagens todas, a saudade de alguns momentos faz com que a gente perceba o quanto a gente tem que valorizar a vida em cada dia, em cada segundo. As coisas passam, as pessoas se vão", afirmou.

Perto de completar um ano da morte de Tom Veiga, Ana Maria já volta a trabalhar com a ideia de ter um novo mascote no Mais Você. Segundo a coluna Zapping, da Folha de S.Paulo, vem aí um novo papagaio, talvez até a ser tratado como filho do Louro José, a fim de não permitir que o original seja esquecido.

Os planos vão ganhando solidez com testes de modelagem do boneco, voz, manipulação e interação com a apresentadora na bancada. A ideia é lançá-lo em cena ainda este ano.

Não foi à toa que o cenário inaugurado em São Paulo, no início do ano, já reservava um espaço para o novo mascote, nas mesmas proporções do personagem original. Na ocasião, Ana Maria justificou que o espaço do Louro ficaria ali para que ela sempre se lembrasse dele.