Ana Maria Braga se irrita com produção e solta palavrão: ‘cadê o som car***

“Cadê o som do estúdio? Cadê o som do estúdio? Cadê o som do estúdio, cara…?!”, disparou.

O cantor Wesley Safadão estava cantando no estúdio e voz dele parou de sair no microfone. Ana perguntou o que estava acontecendo três vezes sem saber que o som estava saindo ao vivo.

A apresentadora Ana Maria Braga se irritou com a produção do programa ‘Mais Você’ e deixou escapar um palavrão ao vivo na manhã de hoje.

