Ana Hikari desiste de ficante após se chocar com formato do pênis: 'fui embora'

Ana Hikari contou uma situação íntima inusitada pela qual passou com um ficante. A atriz que interpretou Tina em Malhação desistiu de um romance por conta do formato do pênis do rapaz.

Em conversa com o podcast "Posso Mandar Áudio?", de Dani Calabresa para o Globoplay, a atriz contou: “Eu saí com um cara, um date de aplicativo. Tinha tudo para dar certo. Era um fofo, superinteligente, ator. Entendia tudo de teatro, de arte. O date foi maravilhoso! […] A gente bateu um superpapo no café e fomos para a casa dele”.

“Começamos a nos pegar loucamente, e foi uma pegação maravilhosa! Na hora, já estava tudo no talo para a gente só ir. Quando eu coloquei a mão dentro da calça dele, eu falei ‘Meu Deus, o que é isso aqui? Se isso entrar em mim, não sai mais’”, continuou.

“Sabe a anatomia da cauda de uma arraia? É uma coisa triangular, porque serve para entrar com a ponta e não sair com as laterais, sabe? Tipo uma flecha. Eu disfarcei, tirei a mão de lá, continuei beijando e fui embora”, finalizou Ana, que acabou parando de conversar com o rapaz com o passar do tempo.

Atualmente, Ana namora o chef de cozinha Facundo Connio.