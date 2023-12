Ana Hickmann sofre nova derrota para Alexandre Correa na Justiça

A apresentadora Ana Hickmann sofreu uma nova derrota na Justiça para o ex-marido, Alexandre Correa. A juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar, de Itu, determinou que o empresário volta a visitar o filho, Alexandre, de 9 anos, imediatamente.

Além disso, a decisão restabelece o direito de Correa gerar as empresas das quais é sócio. As informações são do site “Notícias da TV”.

Quanto as visitas ao filho, os encontros serão intermediados por terceiros já que Ana tem uma medida protetiva contra Alexandre, o que impede que ele se aproxime da apresentadora.

"Considerando que as partes possuem filho menor em comum, esclarece este juízo que a medida concedida, não obstante envolva proibição de contato do suposto agressor e de proximidade com familiares da suposta vítima, não obsta o direito de visita e acesso do averiguado ao menor", escreveu ela no despacho”, diz um trecho da decisão.