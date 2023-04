Ana Clara assume namoro com Bruno Tumolli

"Desde o ano passado mudando meus dias e a pessoa que eu sou", escreveu ela com um emoji de coração. Antes de postar fotos do namorado, a apresentadora deu indícios do romance durante sua festa de aniversário de 26 anos que ocorreu neste sábado (15) e reuniu vários famosos.

Após os flagras e rumores , Ana Clara assumiu o namoro com o advogado Bruno Tumolli. A ex-BBB postou uma série de fotos com o amado e uma declaração.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.