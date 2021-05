Amigo de Paulo Gustavo há 20 anos, Marcus Majella emociona em homenagem

O ator Marcus Majella, amigo de Paulo Gustavo há 20 anos, votou a emocionar com uma homenagem ao ator, que morreu essa semana vítima de covid-19.

Majella comparou o amigo a um super-herói ao falar sobre os feitos de Paulo em vida. “A primeira foto desse vídeo foi na estreia de “Minha Mãe é uma Peça” no Teatro Cândido Mendes. Curiosamente no mesmo dia da sua partida. Os celulares não faziam fotos tão boas na época, mas eu que não sou bobo levei minha inseparável câmera fotográfica digital. Eu não podia deixar de registrar meu amigo realizando um sonho. Não vou dizer aqui que está sendo fácil passar por isso, pq realmente não está. Eu ainda tô sem acreditar. Mas entendo que “Deus sabe o tempo de tudo” palavras da própria tia Déa hoje na nossa despedida”, começou se referindo a cerimônia de cremação.

“Paulo Gustavo era um super herói. Não tem como defini-lo melhor. Quando pensamos num herói, vem logo na cabeça alguém com super poderes combatendo o mal, certo? O Superman, por exemplo, usa um disfarce de Clark Kent pra passar desapercebido entre os humanos. Olha quantos disfarces o Paulo Gustavo tinha: Dona Hermínia , Valdomiro, Aníbal , Senhora dos Absurdos , Mulher Feia, a Vagaba, O Sem Noção, entre tantos. Através desses personagens ele quebrava paradigmas, combatia o preconceito e a intolerância. E tudo com muito humor e inteligência. Olha que poder maravilhoso. Alguns vão questionar: “um Herói de verdade salva vidas”. Ué, acho q vocês já sabem das doações que ele fez ao longo da vida. Foram muitas! Apenas alguns amigos e familiares sabiam (ele nunca deixou divulgar). Quantas vidas foram salvas pelo Paulo. Que lindo! Que alma caridosa, meus amigos. Mas vamos agora para a maior diferença entre Paulo Gustavo e todos super heróis que conhecemos: quando um herói qualquer morre, o poder acaba na hora e ele morto não consegue mais combater o mal. Aí que está a grande diferença: o poder do Paulo Gustavo é infinito”, continuou.

“O que faz dele um Herói único. O mais especial de todos. Que nem a Marvel e nem a DC conseguiram fazer. A arte dele fica pra sempre. Ele eternizou o poder dele através do cinema e da tv. Assim como Chaplin, ele vai continuar inspirando as pessoas de geração em geração. PRA SEMPRE! Ele está vivíssimo dentro do meu coração. E Isso me conforta muito. Ano que vem completaríamos 20 anos de amizade e muitas histórias. Em 2022 vou ficar o ano inteiro ouvindo Beyoncé [ídola de Paulo] pra celebrar a vida desse herói. Nosso super herói! Viva Paulo Gustavo”, finalizou deixando os seguidores emocionados.