Americanas deixa patrocínio do BBB23 após rombo de R$ 20 bilhões

"A Americanas S.A. informa que cancelou sua participação no BBB 23. Neste momento, a companhia está focada na gestão do negócio e no propósito de oferecer a melhor experiência a seus clientes, parceiros e fornecedores. A Rede Globo segue como relevante parceira na estratégia de marketing e comunicação da Americanas S.A", disse a empresa em nota.

A Americanas vai deixar de ser patrocinadora do BBB após a companhia anunciar um rombo de R$ 20 bilhões, que levou a saída de Sérgio Rial da presidência que ficou 10 dias no cargo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.