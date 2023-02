Ameaça de bomba causa pânico no SBT e funcionários se desesperam

Uma ameaça de bomba no prédio da OAB que é vizinho da sede do SBT no Rio de Janeiro causou pânico nos funcionários da emissora e fez com que eles evacuassem o local às pressas nesta quarta-feira (15).

A situação ocorreu por volta das 14h (hora de Brasília). A emissora cogita cancelar a transmissão dos programas locais até o problema ser resolvido.

A ordem de evacuação ocorreu após o SBT Sports Rio sair do ar. Escadas e elevadores do local ficaram sobrecarregados, e o alarme de incêndio tocou, deixando os funcionários mais nervosos ainda.

Segundo o Notícias da TV, o Corpo de Bombeiros pediu a evacuação tanto do prédio onde ocorreu a ameaça de bomba quanto do prédio vizinho, no caso, a sede do SBT. A corporação investiga o caso com a Polícia Civil.

A OAB-RJ já passava por um processo de evacuação desde o meio-dia e a situação já tinha sido reportada por jornais locais da hora do almoço. A ameaça de bomba apareceu na OAB via carta anônima e nada foi encontrado nas buscas até o momento. O imóvel continua fechado para que papiloscopistas colhessem as digitais do suspeito.

Ninguém ficou ferido e a evacuação foi bem sucedida.