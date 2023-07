Amazonense mostra celulares sendo confiscados na festa de Vini Jr; vídeo

Amazonense mostra celulares sendo confiscados na festa de Vini Jr pic.twitter.com/GXwWnquoNX — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 13, 2023

Manaus/AM - A amazonense Carla Freitas gravou o processo de retenção dos celulares dos convidados da festa de aniversário do jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Vinícius Júnior. O evento aconteceu nesta terça-feira (11), no Rio de Janeiro.

"Infelizmente, ninguém pode entrar com celular", escreveu ela em um vídeo publicado no story do Instagram. O uso de celular é proibido durante as festas de famosos para evitar o vazamento de imagens polêmicas