Alok faz remix com crítica pesada que recebeu de Fagner: 'desequilíbrio ambiental'; vídeo

"Ele é uma lenda viva [...]. Com certeza ele é muito mais talentoso musicalmente do que eu. Eu tenho outros talentos e tá tudo certo", completou Alok.

"Quero dizer que sou um grande admirador de Fagner e eu sei que ele é um artista que contribuiu demais para a expansão, valorização da cultura nordestina através da sua música. Se eu posso fazer os eventos que faço no nordeste, é porque ele e outros trabalharam duro lá atrás e abriram as portas para mim e outros tantos artistas que vieram", declarou o DJ.

