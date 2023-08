Aline Campos revela ser 'tarada' e que desde 'novinha já roçava' no sofá

Your browser does not support the video tag.





Aline Campos, 35, disse que se define como uma mulher "tarada", que curte se masturbar e desde pequena já "roçava no encosto do sofá". A atriz abordou o assunto no podcast Papagaio Falante. Defensora da mulher se tocar intimamente para conhecer a si mesmo, Campos relatou que está solteira há quatro anos e quando não tem com quem se relacionar, satisfaz a si mesma.

"É muito importante [se masturbar]. Inclusive muitas mulheres com a minha idade ou mais velhas nunca gozaram porque não conhecem o próprio corpo. Eu me masturbo porque estou há quatro anos solteira e às vezes me dá um negocinho, tô ali sozinha e obviamente [me masturbo]. Eu conheço muito meu corpo e isso faz com que eu saiba o que eu quero para mim também nessas horas, na cama, no relacionamento. E é muito louco, eu lembro que quando era criança, a minha mãe me pegava roçando no encosto do sofá, no travesseiro, desde criancinha já sabia", declarou.

"Gosto de descanso porque aí quando transa é aquela coisa potente, se não fica desperdiçando... disse que já passou um dia inteiro transando, "Mulher, a gente tem hormônios, tem dias que não quero saber de pinto, só quero ficar aconchegadinha, não quero transar, e o homem tem que respeitar", completou.