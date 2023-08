Acidente com ônibus da equipe do cantor Murilo Huff deixa homem ferido

"Informamos que um dos ônibus que transportava parte da equipe do cantor Murilo Huff sofreu um pequeno acidente, mas ninguém ficou ferido e todos passam bem. O ônibus já está seguindo viagem", diz trecho do comunicado divulgado nas redes sociais de Murilo Huff. Além disso, a assessoria do músico informou que ele não estava no ônibus.

Ainda de acordo com a PRF, o ônibus bateu em um carro na estrada e o motorista do veículo de passeio, um homem de 51 anos, ficou ferido. Ele foi socorrido para o hospital da cidade, mas até o momento não há informações sobre o estado de saúde dele.

O ônibus da equipe do sertanejo Murilo Huff se envolveu em um acidente de trânsito, nesta quinta-feira (03), e deixou uma pessoa ferida, na BR-153, em Nova Olinda, em Tocantins. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no entanto, a equipe de Huff confirmou o acidente, mas não citou ferido.

