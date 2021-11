Alice Wegmann diz que Marília Mendonça iria participar de série do Globoplay

“Essa é a minha experiência mais próxima de Marília Mendonça. Um close-up. Infelizmente, não aconteceu... Meu coração se partiu”, começou a dizer Wegmann em post publicado no dia do acidente. “Meu papel Raisa em Rensga Hits, sempre foi uma homenagem à vida dela. Nossa maior referência e inspiração”, explicou.

