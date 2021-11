Alexandre Garcia é contratado pela Jovem Pan

A dupla é ex comentarista da CNN Brasil e defensores do presidente Jair Bolsonaro. Copolla deixou a emissora após o fim do contrato, já Garcia foi demitido depois que defendeu o “tratamento precoce”.

Segundo o CEO do grupo Jovem Pan, Caio comandará um programa chamado ‘Boletim Copolla’, com estreia prevista ainda para este mês.

