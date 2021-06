Alexandre Borges admite que deu cantada em Joelma no Altas Horas

O ator falou sobre a repercussão da cantada: “Já queriam me casar com ela. Estava muito feliz com o Serginho (Groisman). Foi a primeira vez que voltei a São Paulo depois de um ano isolado com a minha mãe. Eu vi a Joelma, elogiei mesmo, cantei, brinquei. Tem que colocar as mulheres para cima. A Joelma é uma guerreira, mulher que admiro muito. Ela está aí lançando coisas novas”, disse em entrevista à Quem.

