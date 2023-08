Além de tumor, Preta Gil teve que retirar o útero em cirurgia contra câncer

Momentos antes do procedimento, Preta Gil publicou no seu perfil que estava calma e confiante nos médicos.

Neste domingo (20), Preta Gil publicou uma foto no quarto do Hospital Sírio-Libanês, na Zona Sul de São Paulo, onde está se recuperando. Na foto, ela aparece sorrindo e deitada na cama. Na legenda, ela escreveu: "Agora é um dia de cada vez!!! Hoje já consegui sentar e sigo aqui lutando. Já Deus tudo certo!!!".

A cantora Preta Gil se recupera de uma cirurgia para remoção de um tumor no intestino. A cirurgia ocorreu na última quarta-feira (16) e durou mais de 14 horas. Além do tumor, os médicos também retiraram o útero da cantora. O procedimento é conhecido como histerectomia total.

