Alec Baldwin e mulher anunciam que esperam sétimo filho

Os filhos do casal têm entre 1 ano e 8 anos. Além deles, o ator também é pai de Ireland Baldwin, 26, fruto do antigo casamento.

“Depois de muitos altos e baixos nos últimos anos, temos uma empolgante e enorme surpresa: mais um Baldwinito está chegando neste outono. Tínhamos certeza de que nossa família estava completa e estamos muito felizes com essa surpresa. Estou compartilhando com vocês o momento em que contamos às crianças – como podem ver, elas estão super animadas! Nosso novo bebê é um ponto muito brilhante em nossas vidas. Uma bênção e um presente em tempos tão incertos”, escreveu Hilaria.

