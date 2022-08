Alcymar Monteiro humilha banda em show e músicos se demitem: ‘Quem tem que aparecer sou eu’

Após a situação, o intitulado “Rei do Forró”, de 72 anos, pediu desculpas. Um dos músicos, Jefferson, que tocava trompete, pediu demissão e desabafou sobre o assunto nas redes sociais. “Isso vem acontecendo, então estou me desligando. Eu, Chico Botelho, Alexandro. A gente está passando pela segunda vez esse fato. Não sei se é preocupação, para mim não esclarece esse vídeo que ele colocou”., disse.

A situação entrou para os assuntos mais comentados do Twitter, especialmente após os novos desdobramentos. No vídeo, Alcymar Monteiro dá uma bronca nos músicos ao afirmar que quem tem que aparecer é ele.

