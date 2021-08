Aguinaldo Silva é detonado por Ícaro Silva em polêmica sobre Beyoncé: ‘ignorância racista'

Depois de Jéssica Ellen, foi a vez de Ícaro Silva mandar um textão a Aguinaldo Silva, após o comentário polêmico do autor de novelas como “A Senhora do Destino” e “Império” sobre a repercussão de Beyoncé ter usado um diamante de R$ 161 milhões na campanha de uma grife de joias.

O comentário de Aguinaldo foi o seguinte: "Joelly tem 37 anos, é negra, diarista, mãe de três filhos e nenhum pai para ajudar a criá-los. Fico aqui a imaginar o que lhe passa pela cabeça quando ela lê notícias como essa sobre o colar milionário de Beyoncé. Gente, vamos cair um pouco na real, tá legal?".

Veja na íntegra a resposta de Ícaro:

“Eae @aguinaldofsilva, beleza? Não nos conhecemos e é provável que isso nunca aconteça, dado que já sou muito grande para os papéis medíocres reservados aos pretos em suas obras, mas me sinto no dever de te apresentar Jô do Espírito Santo, uma mulher preta, nordestina e periférica, que criou dois filhos na favela, sob violência constante, com um salário de faxineira.

Isso por que tenho certeza que você não é capaz de falar por Joelly, nem por qualquer outra mulher preta brasileira. Jô, que tinha 25 anos quando me deu à luz, me ensinou tudo sobre exaltar e celebrar os nossos em sua ascensão. Me ensinou a torcer por todo e qualquer preto que estivesse posto à prova, como você tenta agora fazer com a imensurável Beyoncé.

Graças à educação antirracista de Jô, minha referência de infância é a Biba de Cinthya Rachel e não a Xuxa de Maria Meneghel. Graças à educação antirracista da minha mãe, aprendi que haveria aqueles que se usariam de sua língua ferina e seu privilégio branco para tentar diminuir nossas conquistas e apontar nosso lugar. Você não sabe nada de Joelly, Aguinaldo. Não sabe nada de Jô, nem de Beyoncé. É visível que não.

Seu olhar viciado sobre a sociedade brasileira, expresso em novelas ainda hoje tão embranquecidas, não contempla nossa história, tampouco nosso tamanho. Eu quero Beyoncé carregada de diamantes, Aguinaldo. Quero ve-la coberta da cabeça aos pés das pedras mais preciosas já roubadas do continente africano pelos europeus. Quero ver Beyoncé nadando em um cofre de diamantes como se fosse tio Patinhas, quero ter que usar óculos escuros pra ver Beyoncé, quero que “Beyoncé” seja sinônimo de diamante de 30 milhões de dólares. E o dobro eu desejo para toda e qualquer mulher preta nesse planeta! Beyoncé é o presente e cada vez mais o futuro, Aguinaldo. Beyoncé é Joelly, é Jô, Taís, Pathy, Sheron, Cris, Jéssica, Sofia, Lellê, Iza, Uriass, Drika, Tassia, Linn, Liniker, Alcione, Eliana Pittman, Carol de Niterói e Elza. Beyoncé sou eu. Algo que você não consegue identificar e que nunca soube representar. A Elite Preta que o racismo te impede de sequer reconhecer e que torna obsoleta qualquer representação falha proveniente da ignorância racista.”.

Hoje em dia

Ator de cinema, televisão e teatro, Ícaro Silva protagoniza nos palcos a peça “Ícaro and The Black Stars”. Ele está também no elenco de “Verdades Secretas 2”, e em “Cara & Coragem”, próxima novela das sete da TV Globo. Na Netflix, ele é um dos personagens principais da série “Coisa Mais Linda”. O ator ainda dublou Simba no remake de O Rei Leão, da Disney.