Agitado, Rodrigo Mussi apresenta sinais mais firmes de consciência: 'o menino é ansioso'

Em seguida, ele afirmou que o irmão é muito agitado e por isso o despertar deve ser mais lenta: “Rod está com forças nos pulmões. Ou seja, já está respirando 'sozinho', sendo que o respirador está funcionando apenas como suporte no momento",.

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, foi às redes sociais atualizar os admiradores do ex-participante do BBB22 sobre seu estado de saúde. O rapaz realizou uma ressonância magnética e o resultado foi favorável. "Foi feita a ressonância pela manhã e a equipe de neuro vai saber como proceder. Tudo indica que não pegou medula.”, comemorou.

