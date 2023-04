Afastada da TV há 33 anos, ex-atriz Lídia Brondi faz rara aparição

"Certos encontros são muito emocionantes. E não seria diferente ao abraçar Lídia e Cássio no teatro. Quando me tornei atriz, a Lídia já era uma referência forte. Me lembro da alegria de conhecê-la. E admiro sua coragem de querer seguir outro caminho", escreveu Claudia ao compartilhar o clique com o casal.

A ex-atriz Lídia Brondi fez uma rara aparição ao lado do marido, o ator Cássio Gabus Mendes. O casal foi assistir peça de Claudia Abreu no teatro.

