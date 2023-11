Adriana Lima posa sem maquiagem e rebate críticas ao seu rosto: 'mãe cansad

Adriana Lima deu o que falar ao aparecer com o rosto bem diferente na premiére de ‘Jogos Vorazes’ nos Estados Unidos, e rebateu as críticas que recebeu nesta quarta-feira (15).

A modelo de 42 anos atribuiu as mudanças ao ‘cansaço de mãe’, e mostrou uma foto do rosto ‘real’, sem maquiagem, mostrando que não fez os procedimentos que apontaram nos comentários.

A brasileira Adriana Lima aparece com rosto diferente durante o première do filme “Jogos Vorazes” e chama atenção de internautas. pic.twitter.com/cctyBoMWI9 — POPTime (@siteptbr) November 15, 2023

"Rosto de uma mãe cansada de uma adolescente, dois pré-adolescentes, um menino ativo, um bebê de um ano aprendendo a andar e três cachorros... Obrigada por sua preocupação", desabafou.

Na première, Lima surgiu com o olhar e as sobrancelhas extremamente alongados, levantando suspeitas de que teria feito um procedimento chamado ‘fox eye’ (olhos de raposa), além de rinoplastia. Pelo jeito, se tratava apenas de um truque de maquiagem.

A top model falou, em entrevista em abril deste ano, sobre a aceitação do seu corpo após dar à luz seu terceiro filho, Cyan, de 1 ano. "É um corpo em transição agora, porque eu tive um bebê. Acabei de gerar uma vida, e é uma grande bênção. Cada corpo tem uma reação diferente com a gravidez e pós-gravidez. Tem que se exercitar todos os dias e praticar a aceitação com as mudanças, e eu luto todos os dias. Tenho que me lembrar de que sou humana. Fico insegura aqui e ali. Então, todos os dias aprendo coisas novas. E com a idade, o corpo reage de maneira diferente. Mas está tudo bem, estou aprendendo", declarou.