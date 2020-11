Adriana Bombom lamenta morte da mãe, vítima da Covid-19: 'Antes que se podia esperar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adriana Bombom, 46, usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (16) para noticiar a morte da sua mãe de 75 anos. Dona Ernestina tinha diagnóstico positivo para a Covid-19 e morreu devido as complicações causadas pelo vírus.

"Tive a sorte de poder ter vivido tantos momentos bons com você nestes últimos tempos! Só que agora você partiu e foi muito antes que se podia esperar", escreveu Bombom, que também disse que a mãe era uma mulher de fibra, fé e honestidade.

Bombom afirmou que a missão de Dona Ernestina ainda não acabou. "Estou certa de que quem te conheceu pode absorver pelo menos um pouquinho dos exemplos e da dedicação e amor que você sempre transmitiu", disse a apresentadora.

Adriana Bombom vem recebendo muitas mensagens de apoio e carinho através das redes sociais. Nicole Bahls deixou um comentário emocionante para a amiga: "Meus pêsames, irmã. Continuará sempre viva em nossas memórias e coração."

Procurada pelo F5, a assessoria de Bombom ainda não respondeu informações enquanto ao velório de Dona Ernestina. Ela estava internada na UTI do Hospital Universitário de Vassouras, no Centro-Sul do estado do Rio.

