Adriana Birolli se casa no Rio com diretor Ivan Zettel
Por Portal Do Holanda
28/09/2025 19h21 — em
Famosos & TV
Adriana Birolli, 38, e Ivan Zettel, 62, se casaram neste domingo (28) no salão Casa do Alto, no Rio de Janeiro, em cerimônia reservada a familiares e amigos próximos.
A atriz usou um vestido criado pelo stylist Dudu Farias, com colaboração da irmã Letícia Birolli, confeccionado em musselina de seda e renda, que se transforma ao longo do evento.
O casal se conheceu nos bastidores de um trabalho, noivou em 2023 e mora junto desde 2020. Ivan Zettel é diretor de televisão e já trabalhou em novelas da Globo e Record, como Vale Tudo, De Corpo e Alma e O Cravo e a Rosa.
