Acusado de estupro, ex-BBB Felipe Prior tem julgamento marcado

A Justiça de São Paulo aceitou uma acusação de estupro contra o ex-BBB Felipe Prior, e determinou que a audiência de instrução e julgamento ocorra no dia 10 de maio de 2021. A informação é da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

A decisão foi do juiz Luiz Guilherme Angeli que acatou a denúncia apresentada em agosto pelo Ministério Público.

“Verifico que as provas que instruem a denúncia demonstram a materialidade do crime e suficientes indícios a atribuir autoria. Não é caso de rejeição liminar, portanto, recebo a denúncia”, relatou o juiz.

O arquiteto foi denunciado no começo de abril por supostos abusos sexuais que teria cometido entre 2014 e 2018. Em seu perfil do Instagram, Prior negou as acusações.