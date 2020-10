AC/DC anuncia retorno de Brian Johnson, Phil Rudd e Cliff Williams

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda australiana de rock AC/DC anunciou o retorno dos músicos Brian Johnson, Phil Rudd e Cliff Williams ao grupo. A informação foi divulgada nas redes sociais do AC/DC, nesta quarta-feira (30), numa publicação com foto.

Exibido na foto, o termo "Pwr Up" vem sendo divulgado nas redes sociais do AC/DC desde segunda (28) e indica um novo projeto do grupo, que ainda não tem detalhes revelados. A foto também estabelece Brian Johnson como vocalista, Phil Rudd como baterista, Cliff Williams como baixista e Angus e Stevie Youn como guitarristas da banda.

Na turnê "Rock or Bust", ocorrida entre 2015 e 2016, Johnson enfrentava problemas de saúde auditivos e, por isso, não participou de todos os shows. Rudd tinha sido condenado a oito meses de prisão domiciliar e Williams deixou o grupo logo após o fim da turnê.

No site da banda, o projeto "Pwr Up" é destacado com ilustrações. Em uma delas, os números sete e 12 aparecem lado a lado, o que fez surgirem algumas especulações de que o AC/DC lançará um disco em 7 de dezembro deste ano. A informação, no entanto, não foi confirmada.

Fundado no início da década de 1970, o AC/DC se tornou uma das maiores bandas de rock do mundo e tem canções de sucesso como "Back in Black", "Highway to Hell" e "Thunderstruck".