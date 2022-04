Academia do Oscar adianta reunião sobre o futuro de Will Smith para esta semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela entrega do Oscar, anunciou que vai adiantar a reunião que deve decidir sobre sanções a Will Smith para esta sexta-feira (8).

O encontro estava marcado para o dia 18 de abril, mas mudou de data porque o prazo dado para que o ator se defendesse, após acertar um tapa no comediante Chris Rock na última cerimônia do Oscar, já não é mais necessário.

Smith renunciou, na semana passada, como membro da Academia, adiantando o que seria a decisão mais provável da entidade.

Fora da Academia, Smith não pode mais votar no Oscar, mas ele ainda poderá ser indicado para futuros prêmios e participar de cerimônias.

No encontro marcado para a sexta, a entidade irá debater se o atual detentor da estatueta de melhor ator, por "King Richard: Criando Campeãs", deve receber outras punições. Perder seu Oscar, no entanto, não deve ser uma delas.

Celebridades se dividiram em relação à piada que Rock fez com a calvície da mulher de Will Smith, provocada por uma doença autoimune, na ocasião, ora defendendo a posição do ator, ora a liberdade de expressão do humorista.

Além da investigação movida pela Academia, o produtor do Oscar, Will Packer, disse em entrevista ao programa Good Morning America que oficiais do Departamento de Polícia de Los Angeles estavam prontos para prender o ator caso o comediante tivesse apresentado uma queixa após o tapa.