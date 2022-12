Fã tatua ‘Farofa da Gkay’ na bunda para conseguir convite da festa da influencer

O jovem ainda não conseguiu chamar atenção da influencer, mas segue fazendo campanha nas redes sociais para ser notado. “Eu tava atrás do que chamasse a atenção dela. Eu já tinha visto que muitas pessoas já tinham feito tatuagem, mudado o nome… Eu não tinha dinheiro para mudar meu nome. Falei: “Não, vou fazer uma tatuagem”. Falei com um amigo meu, ele veio aqui em casa, topou e fez“, contou Gabriel em entrevista ao site POPline.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.