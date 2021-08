Zé Roberto chora após classificação do Brasil para final do vôlei em Tóquio

Aos 67 anos, José Roberto Guimarães tem a chance de aumentar ainda mais suas marcas pessoais. Além dele ser o único técnico no mundo campeão olímpico com seleções de ambos os sexos, é também o único tricampeão olímpico.

Antes deste episódio, o grupo conviveu com a entorse no tornozelo da levantadora Macris. O departamento médico, porém, agiu rápido e conseguiu recuperá-la já para a partida das quartas de final, contra o Comitê Olímpico Russo.

TÓQUIO, JAPÃO (UOL/FOLHAPRESS) - Nem mesmo a experiência de ser tricampeão olímpico fez José Roberto Guimarães segurar a emoção após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Coréia do Sul que garantiu a vaga na final das Olimpíadas de Tóquio contra os Estados Unidos.

