Zé Rafael elogia "espírito de luta" do Palmeiras na conquista da Recopa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor do primeiro gol do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, o meia Zé Rafael destacou a preparação feita para a Recopa Sul-Americana. Vice em 2021 diante do Defensa y Justicia-ARG, o time alviverde conquistou a inédita taça no Allianz Parque, na noite desta quarta-feira (2).

"Eu sou um cara que trabalha muito, sempre em silêncio. Fui coroado com o gol. Nossa equipe está de parabéns, pressionando desde o início do jogo, com um espírito muito forte de luta. Nos preparamos muito para ganhar, no ano passado escapou da nossa mão e não podíamos deixar acontecer neste ano", declarou para a Conmebol TV.

O jogador falou do gol na cobrança de falta aos 4 do segundo tempo e celebrou o fato de escrever um capítulo na história do clube paulista.

"Treino bastante, é difícil acertar uma batida dessa. Estou feliz demais por ajudar nossa equipe a conquistar esse título inédito. Fica marcado na história, nas páginas do clube. O Palmeiras não tinha esse título, então nossos nomes vão estar lá. Quando olharem, no futuro, estaremos marcados", complementou.

Agora, o Palmeiras volta suas atenções para o Campeonato Paulista. A próxima partida da equipe será neste domingo (6), às 16h, contra o Guarani, no Allianz Parque, pela décima rodada. O clube é líder do Grupo B e dono da melhor campanha geral do Estadual, com 17 pontos ganhos.