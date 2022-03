Vasco vence Ferroviária com gol de Raniel e avança na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco não teve grande atuação, mas soube aproveitar sua chance, segurar o resultado e venceu, Nnesta quarta-feira (2), a Ferroviária-SP por 1 a 0, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Com o resultado, a equipe avançou para a segunda fase da Copa do Brasil, onde enfrentará o Juazeirense-BA, que eliminou o Grêmio Anápolis após empate em 0 a 0. O único gol da partida no interior paulista foi anotado por Raniel.

Agora, o time cruzmaltino vira a chave para o Campeonato Carioca, uma vez que domingo (6) terá o clássico com o Flamengo, no estádio Nilton Santos. Ambos os times já estão quase classificados para as semifinais da competição estadual.

O experiente meia Nenê foi o maestro do Vasco. Além da bela assistência para o gol de Raniel, também municiou os atacantes com bons passes e lançamentos.

O zagueiro colombiano Quintero, por sua vez, não teve uma boa estreia. Além de ceder muitos espaços aos atacantes da Ferroviária, também errou passes.

A equipe vascaína não foi coletivamente bem, tendo dificuldade na criação das jogadas e recuando excessivamente, algo que ficou refletido na diferença de finalizações e na posse de bola. Coube aos talentos individuais de Nenê e Raniel resolverem a partida.

A equipe paulista surpreendeu com uma postura ofensiva e buscando a vitória, que era o único resultado que lhe interessava. Porém, faltou um pouco mais de capricho nas finalizações.

O Vasco não contou com Leo Matos, suspenso. Além disso, Yuri e Vitinho estão em processo de recondicionamento físico após problemas médicos. Galarza e MT não viajaram com a delegação por opção da comissão técnica.

FERROVIÁRIA

Saulo; Bernardo (Vidal), Bruno Leonardo, Didi e Guilherme Nunes (Arthur); João Lucas, Netto (Júlio Vitor), Thomaz e Tcharles; Murilo Rangel (Gleyson Caveirão) e Gegê (Orejuela). T.: Elano Blumer.

VASCO

Thiago Rodrigues; Weverton, Quintero (Ulisses), Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Matheus Barbosa (Luiz Henrique) e Juninho; Nenê, Gabriel Pec e Raniel. T.: Zé Ricardo.

Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

Cartões amarelos: Guilherme Nunes e Vidal (FER); Edimar, Gabriel Pec e Anderson Conceição (VAS)

Gol: Raniel (VAS), aos 23 minutos do primeiro tempo.