Zanocelo recebe várias consultas no mercado após pedir para sair do Santos

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Zanocelo pediu para ser negociado pelo Santos e recebeu diversas consultas no mercado nas últimas horas. O Peixe deve negociar o meio-campista de 22 anos nos próximos dias.

Internacional e Vasco, dois times que buscam Vinicius Zanocelo desde o ano passado, reavaliam a contratação. Outros times da Série A e do exterior também procuraram o presidente Andres Rueda ou os empresários do atleta.

O Santos, antes reticente, não descarta a possibilidade de empréstimo. A prioridade, porém, é recuperar o investimento de 2 milhões de euros (R$ 11 mi) à Ferroviária pela compra em 15 parcelas.

No início do ano, o Peixe recusou uma proposta de 6 milhões de dólares (R$ 31 mi) do Vasco por Zanocelo. Os cariocas procuraram o atleta do Santos antes de Jair, que veio do Atlético-MG.

**POR QUE PEDIU PARA SAIR?**

O UOL apurou que Vinicius Zanocelo está descontente com algumas situações desde agosto de 2022, desde pautas técnicas a financeiras.

Zanocelo foi praticamente afastado pelo técnico Orlando Ribeiro no fim do último Campeonato Brasileiro. Ele recebeu poucas chances depois de ser o jogador com mais minutagem do elenco e na maior parte do tempo treinava no terceiro time.

O Santos tentou, com a anuência do atleta, negociar Vinicius Zanocelo no início do ano, mas recusou as propostas do Internacional e Vasco após o técnico Odair Hellmann avisar que o meio-campista seria seu titular. Na compra junto à Ferroviária, Rueda prometeu aumento, porém, depois alegou "performance ruim" e manteve o salário, diferentemente de companheiros que tiveram seus vencimentos reajustados no mesmo período.

Zanocelo permaneceu, teve oportunidades e lesionou a clavícula no clássico contra o Palmeiras. No retorno, não foi utilizado diante de Corinthians e Ituano. A comissão técnica alegou que ele precisava de mais tempo de treinamentos.

Descontente e preocupado com a possibilidade de jogar na Copa do Brasil e não poder atuar por outro time na competição, ele foi conversar com a direção sobre o desejo de sair. Rueda disse que estava aberto a ouvir propostas, porém, pediu para o volante conversar com Odair.

No papo com Odair, o jogador externou o desejo de não atuar contra o Iguatu. O técnico, então, disse que era melhor ele ser afastado pois precisa de quem está pensando apenas no Santos. Ele não foi para o banco na Copa do Brasil e treinou na última sexta-feira apenas na academia.