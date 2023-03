Flamengo tentou seduzir Ângelo com salário muito maior do que no Santos

Com problemas financeiros, o Peixe pretendia fazer caixa para reforçar o elenco, sobretudo depois de ter ficado fora da fase final do Paulistão pela terceira vez seguida. A direção achava que seria possível contratar até sete jogadores caso a negociação se concretizasse

Para negociar com o Santos, o Flamengo acionou o intermediário Luizinho 'Piracicaba', da Casa Soccer, com quem Marisa não tem boa relação. Marisa é empresária de Ângelo desde a base e não gostaria de repartir valores de comissões e luvas.

Ângelo sempre planejou a sua carreira do Santos para a Europa. A oportunidade do Flamengo foi debatida, mas nunca impressionou o Menino da Vila.

A família do atacante se reuniu ontem para debater a possibilidade e optou por recusar.O garoto, desde o início, afirmou que gostaria de permanecer no Santos para esperar propostas da Europa no meio do ano.

Ele receberia mais do que o triplo do que hoje o Peixe oferece.

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Flamengo tentou seduzir Ângelo, do Santos, por meio de um salário muito maior do que ele recebe atualmente. O clube carioca usou isso como cartada final para tentar tirá-lo da Baixada Santista depois da proposta de 12 milhões de euros (R$ 66 mi), mas não conseguiu.

