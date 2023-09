Zagueiro do Paysandu leva soco no nariz e aponta presidente do Amazonas FC

Manaus/AM - Os minutos finais da derrota do Amazonas para o Paysandu por 1 a 0 no último sábado (9) foram marcados por momentos de tensão e cenas de violência na Arena da Amazônia. De acordo com nota publicada pelo time paraense, sem divulgar possíveis autores, o zagueiro Naylhor e o preparador físico Thomaz Lucena foram agredidos. No entanto, na súmula da partida, o defensor acusa o presidente do Amazonas, Wesley Couto, como autor do golpe.

Por volta dos 62 minutos do segundo tempo, a partida foi paralisada momentos depois do Amazonas ter um pênalti anulado. Logo, um amontoado de pessoas se formou na entrada do túnel que dá acesso aos vestiários. Em vídeo disparado pela assessoria do Paysandu, Naylhor aparece na sequência sangrando bastante, já na área técnica bicolor.

Conforme relatado em súmula, tudo começou quando o meia Leandrinho foi expulso. Naylhor acompanhou o colega até os vestiários e foi atingido com um soco desferido por Wesley Couto. A versão da autoria do mandatário aurinegro foi confirmada por membros da comissão técnica do Paysandu. A arbitragem imediatamente buscou imagens no VAR para identificar os envolvidos, mas nenhuma das câmeras capturou o episódio e o jogo foi retomado.

Até o fechamento da reportagem, o Amazonas FC não se pronunciou sobre a situação.

Já o Paysandu Sport Club repudia veementemente as agressões praticadas de forma covarde contra o atleta Naylhor e contra o preparador físico Thomaz Lucena, durante o segundo tempo da partida diante do Amazonas, na Arena da Amazônia, pela segunda rodada do quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C, disputada na tarde deste sábado (9).

Naylhor foi atacado com um soco pelas costas na região do nariz. O zagueiro será submetido a exames para verificar se houve fratura na região. Também pelas costas, Thomaz Lucena levou um soco próximo da boca.

O Paysandu Sport Club reitera que jamais irá coadunar com quaisquer atos violentos e não vai medir esforços, por seu Departamento Jurídico, para que, ao final, os responsáveis sejam punidos pela autoridades competentes.