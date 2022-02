Zagueiro do Corinthians, Robson Bambu é suspeito de estupro

À polícia, a jovem relatou que passou a noite em um hotel com um amigo do jogador, em uma relação consensual, enquanto a amiga dela esteve acompanhada do jogador de futebol depois de curtirem uma festa na cidade.. Ela acordou com o jogador "deitado sobre ela, nu, e que ele introduzia o dedo em sua vagina" e que o amigo do atleta estava observando o ato.

