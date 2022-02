Patinadora russa Kamila Valieva, ouro em Pequim-2022, está sob suspeita de doping

As condições estipuladas pela CAS em tese valerão também para a Copa do Mundo de futebol de 2022, no Qatar, que será realizada dentro do período da punição, embora a Fifa nunca tenha manifestado uma posição sobre o tema e suas implicações no esporte que comanda. A Rússia foi o último país a sediar o Mundial, em 2018.

Em 2019, a Wada puniu a Rússia com o banimento do país de qualquer competição internacional por quatro anos, pena baseada na acusação de que sua agência de controle de doping (Rusada) foi utilizada para fraudar exames de atletas.

O porta-voz do COI (Comitê Olímpico Internacional), Mark Adams, disse nesta quinta (10) em contato com a imprensa em Pequim que não tinha "nenhum comentário a fazer" sobre "uma situação que tem todos os tipos de implicações", e descreveu como "especulação total" a informação segundo a qual se tratava de um caso de doping.

O jornal russo RBC informou que a verificação do suposto doping foi feita antes de Kamila Valieva vencer o campeonato europeu no mês passado.

Com a nota de 178.92 em seu programa, ela ficou em 1º lugar com mais de 30 pontos de diferença para a segunda colocada. Emocionada, celebrou o triunfo.

A substância supostamente encontrada foi a trimetazidina, medicamento com função vasodilatadora usado para o tratamento de angina, dor no peito causada pelo estreitamento das artérias que levam sangue ao coração.

