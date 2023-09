Zagallo tem alta após 22 dias de internação no Rio de Janeiro

O campeão mundial fez ainda um aceno à equipe que o atendeu. Ele estava sob cuidado de profissionais do Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

"Obrigado pelo carinho de todos. Estou de volta", disse, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram. As imagens acompanham um texto com as frases "-Zagallo de alta- tem 13 letras" e "o Velho Lobo está on".

