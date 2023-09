Ex-São Raimundo, Negueba acerta rescisão com o Confiança e tem pré-contrato com Ceará

Manaus/AM - O fim do ano de 2023 do atacante Negueba será no Ceará. O atacante acertou a rescisão com o Confiança e tem pré-contrato assinado com o Vozão.

Negueba foi um dos principais jogadores do Dragão no ano. Foram 34 jogos, com sete gols. O jogador já acertou a rescisão de contrato que iria até o final de outubro. Ele se despediu da equipe em uma rede social.

Negueba é um jogador veloz, de beirada de campo, e se assemelha com Erick, que tem pré-contrato assinado com o São Paulo. O atacante de 22 anos começou a carreira no São Raimundo-AM, passou por Fast Clube-AM e também pela equipe Sub-23 do Fortaleza.