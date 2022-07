Yuri Alberto é apresentado no Corinthians com show de luzes na Arena

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treino aberto do Corinthians na Neo Química Arena, na noite desta sexta-feira (8), começou com a apresentação do atacante Yuri Alberto. O reforço subiu ao gramado antes dos companheiros, por volta das 19 horas (de Brasília), e foi saudado pelos torcedores enquanto vestia a camisa de jogo alvinegra pela primeira vez.

A apresentação teve show de luzes, e Yuri Alberto nos holofotes. Apesar da primeira aparição, fica a dúvida sobre qual número o reforço vai usar no Corinthians, porque a camisa que ele vestiu não tinha numeração. O reforço distribuiu tchauzinhos para a torcida e posou para fotos antes de descer para o túnel e em seguida retornar ao gramado com o elenco, para dar início ao treino.

Ele participou normalmente da atividade, desde o aquecimento até as atividades coletivas com bola em espaço reduzido. Chegou a fazer dupla de ataque com Róger Guedes em parte da atividade, mas titulares e reservas estavam todos misturados no treino comandado por Vítor Pereira. No fim, o reforço deu uma volta no gramado com os companheiros para saudar os torcedores presentes na Arena.

Yuri havia sido anunciado oficialmente há nove dias, mas a apresentação ficou para depois do desfecho das oitavas de final da Libertadores. A classificação épica contra o Boca Juniors, na Bombonera, motivou o treino aberto à torcida, e o reforço acabou ganhando uma recepção especial, algo raro na história recente do clube.

O reforço, no entanto, ainda precisa esperar um pouco mais para estrear. Ele só pode ser inscrito na CBF a partir do dia 18, por isso ainda não pode ser usado nos próximos três jogos. O primeiro deles é contra o Flamengo, às 16 horas (de Brasília) deste domingo (10), pelo Brasileirão; o segundo é a volta das oitavas da Copa do Brasil contra o Santos; e por fim o Ceará, no sábado que vem (16).