Yeltsin Jacques é ouro e bate recorde mundial nas Paralimpíadas de Tóquio

De acordo com a Agência Brasil, a medalha de prata ficou com o japonês Shynia Wada (4min05s27) e o bronze foi para Fedor Rudakov (4min05s55), do Comitê Paralímpico Russo.

Yeltsin Jacques venceu, nesta segunda-feira (30), os 1500 metros da classe T11 com o tempo de 3min57s60 e bateu o recorde mundial da prova. Com a vitória, o brasileiro garantiu o 100º ouro de sua história em edições de Jogos Paralímpicos.

