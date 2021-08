Ceará anuncia Tiago Nunes como novo técnico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após demitir Guto Ferreira, Ceará anunciou nesta segunda-feira (30) a contratação do técnico Tiago nunes, que já teve passagens por Athlético-PR, Corinthians e Grêmio.

Nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, o Ceará venceu apenas um e, mesmo assim, está na oitava posição. A derrota por 2 a 0 para o América-MG foi o último jogo de Guto Ferreira comandando o time. Tiago Nunes já comandará os treinos do Ceará nesta semana.

Tiago Nunes, de 41 anos, assinou contrato até 2022 e foi campeão gaúcho com o Grêmio esse ano. O técnico também já foi campeão da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana e do Campeonato Paranaense com o Athlético Paranaense.

Guto Ferreira era o técnico há mais tempo dirigindo um time do Campeonato Brasileiro da Série A e, em sua passagem no Ceará, comandou o time em 96 jogos, vencendo 40, saindo derrotado em 26 deles e sendo campeão da Copa do Nordeste em 2020.