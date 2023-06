Xavier explica bom momento do líder Amazonas na Série C

Manaus/AM - O Amazonas FC vai hoje até Recife para enfrentar o Náutico, às 20h30 (de Manaus), no estádio dos Aflitos. Com o desenrolar da 10ª rodada, o Amazonas permaneceu na liderança da Série C do Brasileiro e só depende das próprias forças para abrir quatro pontos de vantagem na ponta da tabela.

O 2023 do Amazonas FC tem sido extremamente positivo, com apenas duas derrotas sofridas, título amazonense inédito e a liderança isolada na temporada de estreia na Série C. A equipe vem de oito jogos sem perder, e de acordo com o volante Xavier, é apenas uma recompensa do trabalho bem feito por todos

“É muito gratificante ver todo o nosso trabalho desde o início da temporada e agora estamos recebendo de volta tudo aquilo que estamos dando. Muito trabalho, muita força, muita dedicação, horas e horas comprometidas aqui, todos envolvidos no processo. Então, a palavra é que estamos muito contentes com esse momento”, disse.

E completou: “Nós sabemos aquilo que plantamos e o que estamos colhendo, não é uma surpresa para quem vivencia e nos acompanha desde o início do ano e tá no nosso dia a dia vê que isso não é nenhuma surpresa, as vezes externamente pode parecer a nível nacional, digo a nível nacional porque o Amazonas é um clube novo, a camisa está dando pra ver que tem que ser respeitada, acesso da série D a C, e no primeiro ano na terceira divisão estamos liderando, então é só gratificante saber que todo nosso trabalho está sendo recompensado com resultado”, finalizou.