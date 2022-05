Xavi confirma interesse do Barcelona em contratar Robert Lewandowski

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Os fãs de Robert Lewandowski poderão talvez ter a chance de ver em um futuro próximo o atacante atuando pelo Barcelona. A possibilidade foi confirmada pelo técnico catalão Xavi, em entrevista à imprensa neste sábado (21) antes da partida contra o Villarreal no domingo (22).

"É de fato uma possibilidade, sim. Ele expressou publicamente que queria sair. Algumas negociações estão em andamento, ele terá que discutir com o clube, não será fácil chegar a um acordo com o Bayern, mas é uma das opções, sim", explicou Xavi ao ser questionado sobre a possibilidade de ter o jogador na equipe.

O polonês, autor de 35 gols em 34 partidas da Bundesliga e cortejado por muitos clubes, já demonstrou publicamente seu desejo de deixar o Bayern de Munique.

No último sábado, o atleta voltou a falar sobre sua vontade de sair da equipe alemã em entrevista ao canal Viaplay Sport: "É bem possível que este seja meu último jogo pelo Bayern. Não posso garantir 100%, mas pode ser. Queremos encontrar a melhor solução para mim e para o clube", afirmou.

Algumas horas antes da declaração do jogador, o diretor de esportes do Bayern de Munique, Hasan Salihamidzic, também afirmou que o atacante quer deixar o clube na próxima janela de transferências, agora no meio do ano.

A saída do jogador ainda esse ano, no entanto, não é cogitada pelo presidente do clube, Herbert Hainer, que declarou em algumas entrevistas que não planeja vender seu principal atacante e que ele deverá honrar o contrato até 2023.