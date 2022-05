CR7 ficará fora do último jogo do United com lesão no quadril, diz jornal

Ao longo do Campeonato Inglês, Cristiano Ronaldo fez 18 gols em 30 partidas e foi eleito o melhor jogador do mês em duas oportunidades, em setembro de 2021, e em abril de 2022.

De acordo com a publicação, o problema do atacante de 37 anos é no flexor do quadril e está incomodando Cristiano Ronaldo há algum tempo, mesmo assim, o atacante conseguiu ser o grande destaque do time na temporada.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United vai visitar o Crystal Palace neste domingo (22) sem o atacante Cristiano Ronaldo, que sentiu uma lesão no quadril, segundo o jornal The Athletic. A partida é a última dos clubes pelo Campeonato Inglês.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.