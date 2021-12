Willian Bigode fecha com o Fluminense por dois anos de contrato

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Fluminense e o atacante Willian Bigode enfim finalizaram o acordo. Ele assinará com o clube por dois anos e é o terceiro reforço do Flu nesta janela. Antes dele, chegaram o volante Felipe Melo e o lateral Márcio Pineida. O acerto com o jogador já havia sido antecipado pelo UOL Esporte.

Willian, 35, está de férias com os familiares e virá diretamente para o Rio de Janeiro após esse período de descanso. Ele tinha contrato com o Verdão até o fim do ano que vem, mas optou por deixar o time paulista.

O interesse do Flu pelo atleta não chega a ser novidade. No início da temporada, houve procura a pedido do então treinador Roger Machado, que havia trabalhado com o atacante no Palestra Itália. À época, porém, o veterano acabou renovando o vínculo e frustrou as expectativas dos cariocas.

MAIS DOIS ALVOS

Além de Bigode, o clube formalizou oferta pelo atacante Ricardo Goulart e aguarda resposta do atacante. O namoro começou há duas semanas, mas o jogador informou que só negociaria quando estivesse de volta ao país. Com a sua chegada, o presidente Mário Bittencourt colocou no papel a proposta e aguarda. O clima é de otimismo.

As conversas preliminares tiveram início há duas semanas e esquentaram nos últimos dias. Informado que o antigo colega de Palmeiras poderia chegar, Felipe Melo fez lobby em suas redes sociais.

O jogador está sem clube desde a saída do Guangzhou Evergrande, da China, no mês passado. No futebol chinês desde 2015, o jogador tem o interesse em retornar ao Brasil. Enquanto ainda não define o destino para a próxima temporada, ele vem treinando em São José dos Campos, no interior paulista, sua cidade natal.

Outro jogador procurado pela diretoria Tricolor é o argentino Germán Cano, que deixou o Vasco recentemente. O Tricolor ofereceu dois anos de contrato e busca alcançar denominadores comuns para concretizar uma resolução e superar a concorrência.