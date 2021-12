Conmebol sorteia jogos da fase preliminar da Libertadores na segunda

A Conmebol sorteia na próxima segunda-feira (20), a partir do meio-dia, os cruzamentos da fase preliminar da Copa Libertadores, onde estão Fluminense e o América-MG. A competição está prevista para começar dia 9 de fevereiro e a fase de grupos tem previsão de início para o dia 23 de março. A entidade, que controla o futebol sul-americano, divulgou nessa sexta-feira (17) o ranking dos clubes para a próxima temporada. Esta lista determina a divisão dos potes do sorteio da Copa Libertadores. Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG devem ser cabeças de chave na principal competição do continente. Pelo ranking, o Athletico-PR também seria cabeça de chave, mas nas últimas edições da Libertadores o campeão da Copa Sul-Americana tem ficado no pote dois. Pelo ranking, o River Plate, da Argentina, está em primeiro lugar, seguido pelo Palmeiras, Boca Juniors (Argentina), Flamengo e Grêmio, que não disputa a Libertadores ano que vem. Para a segunda-feira também está previsto o sorteio da primeira fase da Copa Sul-Americana, que vai começar na semana do dia 6 de abril.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.