Whindersson Nunes e Popó fazem encarada para luta no fim do mês

O humorista Whindersson Nunes e o lutador Popó se encontraram pela primeira vez após o anúncio da luta entre os dois, que ocorrerá no dia 30 de janeiro, no lançamento do Fight Music Show, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Durante a encarada, eles afirmaram que não descartam uma revanche. A gente tem que assistir à primeira luta. No outro dia depois da luta, viajo para fazer shows nos Estados Unidos. Não sei se vou chegar lá eu ou será uma caricatura minha (risos). Como eu posso afirmar algo que eu quero de novo se eu não sei o quanto doeu em mim? O interesse é lógico (que existe), com toda certeza. Quem não tem o interesse de lutar com Popó, quantas vezes aguentar? – antecipou Whindersson, em coletiva à imprensa. O comediante Tirullipa estará na função de announcer.

