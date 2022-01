Aposentado, Aguero agora curte tênis, cavalos e apoia equipe de e-sports

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um mês após a aposentadoria devido a problemas cardíacos, Sergio Aguero encontra outros esportes para curtir a vida depois do futebol profissional. Desde que se despediu do Barcelona e da carreira vitoriosa nos gramados, em 15 de dezembro, o argentino tem se aventurado no tênis, na cavalgada e principalmente nos e-sports. Tudo tem sido registrado nas redes sociais do ex-atacante. No último dia 27, por exemplo, ele anunciou a compra de uma mansão que agora serve de sede da KRÜ, maior equipe de e-sports da América Latina, da qual ele é fundador e CEO. O apoio ao time dialoga também com o lazer do próprio Aguero, que de vez em quando faz lives na Twitch jogando o game de tiro Valorant. Fora do computador, o argentino mantém a forma nos treinos de tênis. Não é lá um Juan Martín Del Potro, mas parece ter noção para o jogo. Em publicação desta semana, a mais recente de suas redes sociais, ele aparece rebatendo bolas com alguma destreza. O ex-companheiro de Atlético de Madri —e também ex-rival, em Manchester— David De Gea aproveitou para tirar uma onda. "Nalbandian", escreveu, referindo-se ao ex-tenista argentino que chegou a ser top 3 do ranking e disputou final de Wimbledon. Aguero também já postou stories andando a cavalo e até analisa propostas de novos empregos. Ele teria convites, por exemplo, para virar embaixador do Manchester City ou assumir algum cargo na seleção argentina, principal ou nas categorias de base. Desde a despedida emocionante do futebol, o argentino ainda não deu nenhuma grande entrevista sobre a aposentadoria súbita.

